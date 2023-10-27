«فيفا» يصدّق على إيقاف تونالي لـ10 أشهر

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قلل المدرب الأسترالي آنغي بوستيكوغلو من الأقاويل حول تحسن فريقه توتنهام دون قائده السابق هاري كين، لكنه اعترف بأن رحيل الهداف التاريخي للنادي سمح بظهور لاعبينيونايتد يدعم غارناشو المهدد بالإيقاف بسبب منشور الـ«غوريلا»

وقال دايك الجمعة، في أول تعليقات له حول هذه القضية: «أعتقد أن هناك كثيراً من القصص الدائرة في الوقت الحاضر، خصوصاً أشياء من هذا النوع... لكن في نهاية المطاف سيكون القرار للجنة (المستقلة التي تنظر في القضية). وعندما تفعل ذلك، سنعرف ما حدث». headtopics.com

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتحمل مزيداً من الضغوط مع العقوبة المحتملة، قال دايك للصحافيين: «لا. لكي أكون صادقاً، ومنذ أن حضرت إلى هنا كانت هناك ضغوط... هناك ضغوط من كل الأشكال في نادي إيفرتون لكرة القدم».

وقال مارتين كالين، مدير المسابقات بـ«يويفا»: «يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير». headtopics.com

وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر عقب قرعة دور المجموعات التي تقام يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع. وقال غوارديولا إن مباراة الأحد مع مانشستر يونايتد ستكون بمثابة اختبار جيد لعقلية فريقه. وأضاف: «فزنا بالكثير (من المباريات والبطولات)، الأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنفوز أم لا، ماذا سيحدث؟ أريد أن أرى فريقي وهو يثبت أنه يمتلك العقلية الصحيحة التي تحتاجها للفوز بهذه المباريات».

وقال غوارديولا: «لا بأس، إنها منافسة جيدة... فزنا بالثلاثية، بالنسبة لنا كان من المهم جدا بالنسبة لنا كفريق أن نصل إلى إسطنبول (لنهائي دوري أبطال أوروبا) للحصول على فرصة للقيام بذلك».

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