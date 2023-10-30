«فيفا» يوقف روبياليس 3 أعوام

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637381-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة العالم جيني هيرموسو.
وقال دريسن في تصريحات لمحطة «بايريشر راندفانك» الإذاعية مساء الأحد إنه «يود بشدة» أن يربط موسيالا بالنادي البافاري طوال مسيرته. وأبدى دريسن ترحيباً بعودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير (37 عاماً) إلى الملاعب أخيراً بعد غياب فترة طويلة بسبب تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637106-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9اللاعبة الأميركية واصلت تقدمها بالفوز بأربعة أشواط متتالية (أ.ف. headtopics.com
لكن تفوق سابالينكا كان واضحاً تماماً في مباراة الليلة الماضية وتقدمت بعد الفوز لصدارة المجموعة الأولى إلى جانب الأميركية جيسيكا بيغولا. وبدت ريباكينا صاحبة ضربات الإرسال القوية مقبلة على الفوز بالمجموعة الأولى عندما كانت تستعد للإرسال وهي متقدمة 5-3 قبل أن تستبسل بيغولا وتكسر إرسالها.
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وقال كلوب، لموقع النادي: «كيف يمكن أن تجعل مباراة كرة قدم مهمة في يوم مثل ذلك؟ هذا صعب حقاً. لم يسبق لي المعاناة بهذا الشكل في حياتي». وحافظ «ليفربول» بهذا الفوز على سجله المثالي في «أنفيلد» بالدوري، هذا الموسم، حيث حقق بذلك انتصاره الخامس على التوالي، واستمر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن «توتنهام هوتسبير» المتصدر، بعد مرور عشر جولات من انطلاق المسابقة.