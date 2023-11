«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

وشدد على أن «غوغل كلاود» تعمل على برنامج خاص للموردين المحليين ليتم اعتمادهم في الشركة، من خلال تأهيلهم من الناحية التقنية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التي تطبقها «غوغل كلاود» على مستوى العالم في التعامل مع الموردين، للاستفادة منها محلياً.

وقال: «مؤخراً كان هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الزراعة والمياه السعودية عبر استخدام محركات (غوغل إيرث)، وذلك من خلال الحلول المرتبطة بالخرائط، والتي تساعد القطاعات على دراسة البيانات الجغرافية المكانية، وكان الهدف هو الوصول إلى رفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دراسة نتائج تغيير منسوب المياه على المحاصيل الزراعية في المملكة على مدى 40 عاماً، وتقديم الحلول المناسبة لتعزيز أساليب الاستثمار الزراعي في السعودية».

وتعمل شركات الاتصالات الأوروبية، الغارقة تحت ديون بمليارات اليوروات، في أسواق صغيرة شديدة التنافسية، على عكس نظيراتها في مناطق أخرى، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق النمو.تحاول شركات الاتصالات الأوروبية كسر الجمود بشأن عمليات الاندماج منذ سنوات في مواجهة معارضة الجهات التنظيمية. وفي أوروبا، يوجد في العديد من البلدان أربع شركات اتصالات تتنافس على حصص في الأسواق الصغيرة، وهو ما يعادل عادة انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين ولكن ربحية أقل للشركات، كما يقول المحللون.

وقال المحلل في شركة «سي سي إس إنسايت»، وكيستر مان، إن «أورانج - ماسموفيل» هو «تحالف مهم لقطاع الاتصالات الأوروبي لأنه يمكن أن يفتح الباب أمام علاقات أخرى إذا تمت الموافقة عليه». وأضاف: «ربما أرادت المفوضية بعض الوضوح بشأن موقف (فودافون) على المدى الطويل في إسبانيا قبل اتخاذ القرار، لذا فإن أخبار اليوم يمكن أن تساعد في هذه العملية».

