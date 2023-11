«عكاظ» تنشر تفاصيل منح «النقل» صلاحية الضبط وإيقاع الجزاءات

وشدد القرار، على ضرورة اتفاق وزير الشؤون البلدية ووزير النقل على تحديد المخالفات التي تضبطها «النقل»، وإيقاع الجزاءات، ويفوض وزير الشؤون البلدية وزير النقل في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

وأكد القرار أن لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معين للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.

