«سد النهضة»... هل تستغل إثيوبيا انشغال مصر بحرب غزة؟

وتأتي التحركات الإثيوبية الجديدة قبل جولة مفاوضات رابعة حول «سد النهضة» تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الدول الثلاث، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دون التوصل لاتفاق.

وقال المسؤول الفلسطيني على جانب غزة من الحدود إن حاملي جوازات السفر الأجنبية غادروا القطاع على متن ست حافلات. وحصلت قائمة أولى تضم نحو 500 أجنبي أو مزدوجي الجنسية على الموافقة لمغادرة غزة، ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة.

https://aawsat.

وكشف رمزي الكوكي، المتحدث باسم السجون التونسية والإصلاح، عن إخضاع السجناء الفارين لحراسة أمنية مشدّدة، موضحاً أن المجرمين المعتقلين في قضايا إرهابية يخضعون باستمرار لإجراءات أمنية خاصة داخل السجن. كما أوضح أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية توجهوا إلى مكان الحادث، وقاموا بالمعاينات اللازمة، مشيراً إلى تواصل الأبحاث لاعتقال السجناء الفارين.

كما شدّدت الهيئة على أن الخروج الإعلامي لأعضائها يتم عادة بعد تنسيق مسبق بينهم، وبعد عقد مؤتمر صحافي محدد الموضوع سلفاً، مبينة أن أي تصريح حول واقعة فرار السجناء من أي كان لا علاقة له بالدور الإعلامي المذكور، ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

دشنت حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، اليوم (الأربعاء)، مؤتمرها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء إعصار «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية، وكان لافتاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي قلصت مستوى حضورها، في مؤشر على أن مساعي حكومة الاستقرار، التي يرأسها أسامة حماد، لاستغلال المؤتمر بوصفه محطة لنيل الاعتراف الدولي بشرعيتها «قد فشلت»، وفق مراقبين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: الأقمار تفضح إثيوبيا.. بدأت تجفيف الممر الأوسط للملء الخامسمستغلة انشغال مصر بتطورات الحرب على غزة، وكذلك انغماس السودان في تداعيات القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت إثيوبيا في تجفيف الممر الأوسط لسد

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضةمستغلة انشغال مصر بتطورات الحرب على غزة، وكذلك انغماس السودان في تداعيات القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت إثيوبيا في تجفيف الممر الأوسط لسد

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: رئيس الوزراء المصري: نُجري اتصالات لحل الأزمة الإنسانية «غير المسبوقة» بغزةأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أن مصر تُجري اتصالات على كل المستويات لحل «الأزمة الإنسانية غير المسبوقة» في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: في صحف إسرائيلية: 'معاداة الصهيونية تعني معاداة السامية'الصحف الإسرائيلية والبريطانية تناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بحرب غزة، من بينها علاقة 'معاداة الصهيونية بمعادة السامية' و'مشاعر اليهود حول العالم' و'خلافات' داخل حزب العمال البريطاني بشأن الحرب.

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مصر تستنكر استهداف الاحتلال مرافق وأطقم 'الأونروا' في غزةمصر تستنكر استهداف الاحتلال مرافق وأطقم 'الأونروا' في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الصحة العالمية' تدعم مصر في تنظيم استقبال مصابي غزةرحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحاً ومريضاً من قطاع غزة لتلقي العلاج.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕