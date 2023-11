«راجعين»... «أوبريت» عربي جديد لدعم فلسطين وإعلان وحدة الصوت

في هذا السياق، كشف الرابر المصري مروان موسى، لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاصيل التخطيط لـ«الأوبريت»: «اتصل ناصر البشير بي وبعفروتو، واقترح الفكرة. قررنا السفر إلى الأردن، وبدأنا نخطّط. وحين اجتمعنا، اتصلنا بالفنانة هبة أبو حيدر، وبباقي النجوم. الجميع كان متعاوناً ووافق على الفور».وأشار موسى إلى أنّ «الهدف الرئيسي من (الأوبريت) هو توجيه رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنّ جميع العرب معكم وخلفكم، وأننا نفعل ما في وسعنا لإيصال أصواتهم إلى العالم.

بدوره، كتب الفنان المصري أمير عيد عبر حسابه في «إكس»: «لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فناناً وفنانة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج أغنية (راجعين)، نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين. سيجري التبرّع بجميع إيرادات الأغنية لمصلحة (صندوق إغاثة أطفال فلسطين)».

تؤكد الفنانة التشكيلية الأميركية كارول فيورمان أنّ أعمالها «تعكس احتفاء استثنائياً بالمرأة، تقديراً لدورها في المجتمع والطبيعة»، وتضيف في حوارها مع «الشرق الأوسط» أنّ الماء عنصر متكرّر في كثير من قطعها النحتية المعروضة في أماكن مختلفة حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وتقتنيها مؤسّسات وشخصيات دولية، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

لا تنطلق الفنانة الأميركية خلال تجسيدها عالم المرأة من رؤى ضيّقة أو عنصرية، بل تحكمها فقط الرغبة في تقدير الجمال الفطري والاعتراف بما تلعبه «حواء» من أدوار حياتية قديمة، بكونها رمزاً للجمال والأمومة وأيضاً للتصميم والمثابرة.

ولأنها تُعدّ من رواد حركة «الواقعية المفرطة» أو «الواقعية الفائقة»، التي تعرف بالإنجليزية باسم «hyper reality»، حيث بدأت أعمالها النحتية الأولى في نهاية السبعينات بالولايات المتحدة ضمن هذا السياق، نسألها عن مفهومها المبسّط لهذه الحركة الفنية، فتجيب: «المقصود هو التعمّق في الواقعية، بحيث ننتج أعمالاً تنطلق من الواقع، لكنها تتجاوزه من فرط قوة تأثيرها أو إيغالها بشكل فائق في تفاصيله، فنحصل في النهاية على عمل فني يحاكي هذا الواقع ويفوقه قوة وجمالاً».

