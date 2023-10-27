«دورة فيينا للتنس»: مدفيديف إلى نصف النهائي

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وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الرابع، قبل أن ينجح خاتشانوف في كسر إرسال مواطنه للمرة الأولى في المباراة في الشوط السادس فتقدم 4/2 ثم أنهاها في صالحه 6/3. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن كين غادر توتنهام إلى بايرن ميونيخ في صفقة وصلت قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني، (145.76 مليون دولار) مع إضافات، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يؤثر على توتنهام صاحب المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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وخرج خيسوس من الملعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر في فوز آرسنال 2 - 1 في دوري أبطال أوروبا في إسبانيا، الثلاثاء الماضي، وهو ما قاده لصدارة المجموعة الثانية. وقال أرتيتا إن فريقه لن يتعامل مع شيفيلد يونايتد باستخفاف، خصوصاً أنهم لعبوا بشكل جيد في الخسارة 1 - 2 أمام مانشستر يونايتد.

ومع عودة أستون فيلا للمشاركة في البطولات الأوروبية واعتلاء صدارة المجموعة الخامسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه الكبير على مضيفه ألكمار الهولندي 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، من المرجح أن يكون الموسم الحالي مثيرا وممتعا للغاية بالنسبة لجمهور النادي. كان أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أُقيل ستيفن جيرارد من القيادة الفنية للفريق قبل عام، لكن أوناي إيمري قام بعمل رائع وتمكن من إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع. headtopics.com

لقد دعم مُلاك النادي إيمري في سوق الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن تطور مستوى أستون فيلا بهذا الشكل لم يكن فقط نتيجة التدعيمات الجديدة، حيث نجح المدير الفني الإسباني في تطوير أداء اللاعبين الذين كانوا موجودين بالفعل في النادي عندما كان جيرارد مديرا فنيا للفريق.

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