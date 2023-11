«دبليو تي إيه»: شفيونتيك أول لاعبة تحقق 65 انتصاراً في 2023

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بهذا الفوز أصبحت شفيونتيك أول لاعبة تحقق 65 انتصاراً أو أكثر في موسمين متتاليين، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة تحقق 65 انتصاراً في عام 2023 علماً بأن دانييل ميدفيدف وكارلوس ألكاراس حققا 64 و63 انتصاراً على الترتيب.وكانت أنس جابر تغلبت على ماركيتا فوندروسوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون، بنتيجة 6-4 و6-3.

وستقام مواجهات دور الثمانية في الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 ديسمبر كانون الأول المقبل. وفي ما يلي قرعة دور الثمانية: وتقدم بايرن بهدف مبكر عن طريق توماس مولر، وبدا أنه سيحقق الانتصار بسهولة، لكن الفريق المغمور سجل هدفا في نهاية كل شوط، لينتزع الفوز رغم أنه سدد مرتين فقط على المرمى. وأدرك باتريك زونتايمر التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما أحرز زميله مارسيل جاوس هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليحقق مفاجأة مدوية.

وهز كودي جاكبو وداروين نونيز الشباك ليقودا ليفربول، أنجح فرق المسابقة بتسعة ألقاب، للفوز 2-1 على بورنموث. وهذا هو الهدف الثالث الذي يسجله نونيز في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول. وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجدداً ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.

كشفت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن وصول نجم نادي الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي نيمار إلى بيلو هوريزونتي بعد ظهر الأربعاء، لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وكان لاسمار مسؤولاً عن العملية الجراحية التي أجريت للاعب البرازيلي عام 2018، لتصحيح كسر في قدمه اليمنى، وأحد الأطباء الثلاثة الذين أجروا العملية الجراحية في مارس (آذار) من العام الحالي، إثر إصابة في أربطة الكاحل.

