«خصومة» رونالدو وهندرسون تعود للواجهة عبر «الدوري السعودي»

وكان الحكم قد منح رونالدو بطاقة صفراء قبلها بدقائق، بعدما جرى خلفه لإقناعه بأحقيته الحصول على خطأ على أحد لاعبي الاتفاق، وبالتالي كان من الممكن أن يحصل على البطاقة الثانية ومن ثم يطرد من الملعب في حال ما رصد الحكم ثورته ضد هندرسون، التي يبدو أنها ذكرت المتابعين بالخصومة القديمة بينهما عندما كان كريستيانو يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد، في نفس الوقت الذي كان فيه هندرسون قائدا للمنافس التاريخي ليفربول.

ونال هزازي لاعب الاتفاق بطاقة حمراء قرب نهاية الشوط الثاني بعد ارتكاب خطأ، وقبل أن يفوز النصر بهدف في الوقت الإضافي بواسطة ساديو ماني وسط احتجاجات متبادلة على التحكيم. وأضاف في حديثه عن لقطة طرد هزازي: «شاهدت آلاف المباريات وشاركت في ألف منها وهذا الخطأ لا توجد به أي خشونة... في أي مكان في العالم يعد ذلك خطأ خططيا ويستوجب فقط بطاقة صفراء».

وعند وصولها إلى حديقة المساعدية، حمل الشعلة أحمد البخيت أفضل لاعب في بطولة آسيا لكرة الطائرة عام 2006، الحاصل على فضية الألعاب السعودية وبرونزية آسيا.واتجهت الجولة بعد ذلك إلى حديقة البرج، حيث حمل الشعلة ياسر الحازمي لاعب المصارعة الرومانية والحاصل على المركز الثاني على مستوى المملكة، وبعدها حمل الشعلة عبد الله العنزي، لاعب كرة القدم الدولي السابق ولاعب نادي النصر.

ووفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، كتب الهلال على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن مجلس الإدارة قدم خالص التعزية والمواساة إلى خيسوس في وفاة شقيقه بعدما تلقى النبأ الحزين الأربعاء. وبعد مرور 11 جولة من الدوري، يتصدر الهلال المسابقة برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني. والهلال هو الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم.

وأكد في حديث إعلامي أن تواصل نجاحات البطولة منذ انطلاقتها الأولى يفتح آفاقاً أوسع لتصور أكبر وأشمل خلال النسخ المقبلة، موضحاً: أصبحت حائل بوابة تجمع مختلف هواة وأصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة في مناطق السعودية كافة.

