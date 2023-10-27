«جولدمان ساكس» أسعار النفط قد تقفز 20 % مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ووفقا لـ"رويترز"، أبقوا توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل، لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5 في المائة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات أمس، مع ورود تقارير أثارت مجددا المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما قد يؤثر في الإمدادات من المنطقة. ورغم أنه لا تأثير بشكل مباشر في الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات، كما يمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقا أيضا في الشحنات القادمة من المنطقة التي تعد مصدرا مهما للنفط في العالم.
وقال فيل فلين المحلل لدى"برايس فيوتشرز":"السوق في حالة توتر، من الضروري فهم أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق". وواصلت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي التأثير في آفاق الطلب على النفط، إذ تراجعت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر. headtopics.com
من جهة أخرى، حصلت شركة كارباورشيب على تصريح بيئي لربط واحدة من ثلاث محطات طاقة عائمة، تحملها سفن، تسعى لتوصيلها بشبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا، في خطوة مهمة للوفاء بعقد وقعته قبل ما يربو على عامين، حسبما ذكرت وكالة"بلومبيرج" للأنباء.
إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس: إن شركة قطر للطاقة عرضت مزيدا من شحنات زيت الغاز المسال للتحميل في 2024، إضافة إلى شحنتين للتحميل في ديسمبر.