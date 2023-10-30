«جائزة المكسيك الكبرى»: فيرستابن يحقق انتصاره الـ16... ويعادل بروست

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وأنهى فيرستابن، المنطلق من المركز الثالث، السباق الذي استمر لـ71 لفة، بوقت قدره 2.02:30.814 ساعة، متقدماً بفارق 13.875 ثانية على سائق «مرسيدس» البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والمتوج في المكسيك مرتين سابقاً، و23.124 ثانية على سائق «فيراري» شارل لوكلير من موناكو، الذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الأول عند المنعطف الأول لصالح الهولندي جراء حادث جمعه مع زميل الأخير المكسيكي سيرخيو بيريس، الذي لم يحالفه الحظ على أرضه وأمام جماهيره حيث اضطر للانسحاب.

ورفع فيرستابن الذي كان حسم لقب البطولة للعام الثالث توالياً في السباق السريع (سبرينت) لجائزة قطر الكبرى في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، رصيده في الصدارة إلى 491 نقطة، متقدماً بفارق 251 نقطة على بيريس، ويحتل هاميلتون المركز الثالث مع 220 نقطة. headtopics.com

من ناحيته، لاحظ لوكلير «الكثير من صيحات الاستهجان» من الجمهور وأوضح دوره في الانسحاب الباكر لصاحب الأرض بيريس «لم يكن لديّ مكان أذهب إليه. كنت بين سيارتي (ريد بول). ألحق تشيكو الضرر بسيارتي وأنهى سباقه، لم يكن ذلك متعمداً».

من ناحيته، قال بيريس الخاسر الأكبر في هذه الجولة متقبلاً اللوم: «لقد فعلت ذلك، لم يكن هناك مكان لثلاث سيارات، بعد فوات الأوان، كان يجب أن أتراجع، لكنه السباق الذي يقام على أرضي وأمام جماهيري».شهد النجم البرازيلي المعتزل والملقب بـ«الظاهرة» رونالدو نازاريو، وإلى جانبه البرتغالي فيغو، تدشين مقهى «لاليغا» وذلك في بوليفارد الرياض سيتي. headtopics.com

وافتتح أوليفييه جيرو التسجيل لميلان في الدقيقة 22، بعد تمريرة حاسمة من كريستيان بوليسيك، قبل أن يسجل من تمريرة عرضية من دافيدي كالابريا بضربة رأس أخرى من مسافة قريبة ليضاعف النتيجة بعد تسع دقائق.

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