«الملهم» ورسالة الوطن

حديثنا المستمر عن المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة لم يكن من فراغ، وليس من باب المجاملة لقادة هذا المشروع العظيم؛ بل لأن الواقع ينطق بذلك التغيير المتواصل والمستمر في كل مجالات الحياة النشطة والحيوية، التي من خلالها تتحرك عجلة التنمية والتفوق.

إن سمو سيدي ولي العهد يقدم من فترة لأخرى مشروعاً جديداً، يخدم دولتنا الغالية، ويضع لها اسماً عريضاً في ذات المجال والتخصص، الذي يتوجه له، كما حدث مؤخراً في تنظيم بطولة «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، الحدث الأكبر من نوعه على الصعيد العالمي، فالتفاصيل الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بهذه البطولة تشرح مدى قدرة المملكة على الاستفادة من كل الموارد البشرية، والإمكانيات المادية في زيادة المردود الاقتصادي لموازنة المملكة، ويرفع من حجم الإيرادات غير النفطية في فترة زمنية معينة، وكان حديث...

ليس من السهل أن تشد انتباه العالم نحو المملكة، وتجعلهم يبحثون عن فرصة لزيارتها ومشاهدة ما يحدث فيها عن قرب، هذا الأمر يتطلب أفكاراً وجهداً مضنياً؛ حتى نصل لهذا المستوى من الإقناع، وفرض مسيرتنا التنموية كأنموذج رائع يجذب الجميع لمتابعته. headtopics.com

لقد أصبحنا نثق وبشكل كبير جدّاً في أن كل المراحل القادمة في صنع التغيير ستكون مبهرة للعالم، وستجعل شعب المملكة في قمة ابتهاجهم وسعادتهم، وهم يتابعون ويلمسون كل هذه الإنجازات العظيمة.

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