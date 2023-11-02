«القسام» تستهدف دبابة إسرائيلية حولها جنود وسط غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس (الأربعاء)، مجدداً إلى وقف إطلاق النار في غزة في ضوء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.تزامن فتح معبر رفح الحدودي جزئياً، أمس (الأربعاء)، مع احتدام المعارك على 5 محاور في قطاع غزة، في ظل محاولات متواصلة من الجيش الإسرائيلي للتقدم بهدف فصل شمال.واصلت مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بشكل متتابع.
وقال إن الأطفال هناك طلبوا منه «رشفة من الماء وقطعة خبز»، مضيفاً: «لقد كان أحد أتعس الأيام في عملي الإنساني».ويؤكد أن الوكالة باقية لمساعدة سكان القطاع."لم يسبق لي أن رأيت وضعا مماثلا في غزة،معظم موظفي الأونروا مثلهم مثل بقية السكان، هم أيضا نازحون يكافحون للحصول على الماء والغذاء. ولكنهم يواصلون العمل لجعل المستحيل ممكنا".وتابع: «أدعو مرة أخرى إلى تسليم الوقود بشكل عاجل.
وقالت المنظمة في بيانها"يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار". وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4642881-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%A6%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%ADتزامن فتح معبر رفح الحدودي جزئياً، أمس (الأربعاء)، مع احتدام المعارك على 5 محاور في قطاع غزة، في ظل محاولات متواصلة من الجيش الإسرائيلي للتقدم بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕