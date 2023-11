في 1442 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة البدء في تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، وقالت الوزارة في إعلانها:"إن أحكام هذه اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيا، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء".

تعرف اللائحة الضوضاء بـ"الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة وتنشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها". وهذا التعريف يتطابق تماما على ظاهرة"الشكمانات" الانفجارية في السيارات والدراجات النارية. فلماذا لم نر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نشاطا في الحد من ضوضاء مفتعلة وضارة؟

هناك فرصة ليخرج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعلن حتى يلمس المواطن شيئا يوضح قيامه بعمله وبإمكانه التنسيق مع جهاز المرور لتلقي البلاغات عن أصحاب وسائل المواصلات المخالفة. لكن ليس هذا كل المطلوب، فالمركز بقوة النظام لديه الصلاحيات لتفتيش منابع"الشكمنة" الانفجارية، حيث تخصصت ورش كثيرة في المدن في تعديل عوادم المركبات لغرض إزعاج الآخرين وإفزاعهم، سيجد المركز الوطني لو شمر عن ساعديه لإغلاق تلك الورش ومخالفة أصحاب تلك المركبات دخلا ماليا معتبرا وصدى طيبا لدى المواطنين والمقيمين، وحملة"مدفوعة" للتعريف ميدانيا بالأهداف الحضارية.

