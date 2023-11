«الدوري الأفريقي»: التعادل السلبي يطيح بالأهلي المصري… وصن داونز إلى النهائي

وشهدت المباراة إهدار علي معلول، مدافع الأهلي، ضربة جزاء في الدقيقة 12، بينما تعرض جونيور مينديتا لاعب صن داونز للطرد في الدقيقة 84. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان الوداد قد فاز ذهاباً 1/صفر، لينتهي اللقاء بالتعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت للوداد.وسيلتقي الوداد في النهائي الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي والتي تجمع بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الأخير بهدف نظيف.

وبعد مرور 10 جولات من الموسم الحالي، حصلت هذه الأندية الثلاثة مجتمعة على 10 نقاط فقط - من بينها ثلاث نقاط عندما فاز بيرنلي على لوتون تاون! ووصل فارق أهداف هذه الأندية الثلاثة إلى «- 50». ويوضح هذا أن الفجوة بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى قد اتسعت بشكل لم يكن موجودا من قبل.

يبدو الأمر منطقياً من الناحية العملية، لكنه يمثل مشكلة، لأن هذه المساعدات المالية تمنح الأندية الثلاثة الهابطة ميزة كبيرة بالمقارنة بباقي الفرق في المسابقة التي تلعب فيها - والدليل على ذلك أن الفرق الثلاثة التي هبطت من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي توجد حاليا ضمن المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الأولى، ويبدو من شبه المؤكد من الآن أن ليستر سيتي سيحجز بطاقة الصعود المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

في الحقيقة، يكمن جمال الدوري الإنجليزي الممتاز في أنه يشمل ثلاث ساحات معارك منفصلة: الصراع على اللقب، والسباق على التأهل إلى البطولات الأوروبية، والمعركة من أجل تجنب الهبوط، وبالتالي فإن غياب الإثارة والتشويق عن إحدى هذه الساحات الثلاثة يعني تضاؤل إثارة ومتعة المسابقة ككل.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن فريقا واحدا فقط، وهو شيفيلد يونايتد أيضا في موسم 2020-21، حصل على نقطة واحدة فقط من أول 10 مباريات في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أصبح فارق أهداف شيفيلد يونايتد «-22»، أي أسوأ بعشرة أهداف كاملة مما كان عليه الأمر في ذلك الموسم الكارثي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: صن داونز يفرض التعادل على الأهلي ويقصيه من الدوري الإفريقيودع الأهلي المصري بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف) مؤخرا، إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إ

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «الدوري الأفريقي»: الأهلي والترجي في مهمة «بلوغ النهائي»يسعى كل من الأهلي المصري والترجي التونسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل بلوغ الدور النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الأهلي والترجي للتعويض أمام صنداونز والوداد.. موعد مباراتي إياب نصف نهائي الدوري الإفريقييسعى الأهلي المصري والترجي التونسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لبلوغ نهائي الدوري الإفريقي، عندما سيستضيفان صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في إياب نصف النهائي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الوداد يقصي الترجي ويبلغ نهائي الدوري الإفريقيتأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح رغم هزيمته 1-صفر في إياب قبل النهائي

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مدرب الأهلي: عاشور جاهز لمواجهة صن داونز في إياب نصف النهائي الأفريقيأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن لاعب الوسط إمام عاشور جاهز لمواجهة صن داونز المقرر لها الأربعاء.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «الدوري الأفريقي»: الوداد يطيح الترجي بالترجيحية... ويتأهل للنهائيبلغ الوداد البيضاوي المغربي، المباراة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على الترجي التونسي بضربات الترجيح.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕