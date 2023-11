«الدوري الأفريقي»: الوداد يطيح الترجي بالترجيحية... ويتأهل للنهائي

وشعر جمهور ومسؤولو بيرنلي بالغضب الشديد بسبب قرارات حكام «تقنية الفار» المثيرة للجدل، لكنه خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن كان متقدما بهدف دون رد أمام بورنموث. وانهار شيفيلد يونايتد تماما خلال الشوط الثاني أمام آرسنال ليخسر بخماسية نظيفة.

وهناك أيضاً فجوة كبيرة بين دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى (الشامبيونشيب)، كما يتضح من معاناة شيفيلد وينزداي (صعد الموسم الماضي ويتذيل جدول الترتيب حاليا)، وويغان (صعد في موسم 2021-2022 وهبط الموسم الماضي) وروثرهام (صعد إلى جانب ويغان ويحتل المركز الثالث من مؤخرة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم).

يُسوق الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه على أساس قدرته التنافسية، وعلى أساس فكرة أن كل ناد قادر على الفوز على النادي الآخر، لكن من المؤكد أن هناك مشكلة كبيرة للغاية الآن، لأن الجميع يعرفون منذ الأسابيع الأولى للموسم من هي الأندية التي ستهبط في نهاية الموسم، وأن مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في غضون سبع سنوات!

وتعاني جميع الفرق الثلاثة الصاعدة في الموسم الماضي من مشكلات واضحة ومحددة. لقد باع شيفيلد يونايتد اثنين من أبرز نجومه الموسم الماضي، وهما إليمان ندياي وساندر بيرغ. وعلى الرغم من أن شيفيلد يونايتد نجح في نهاية المطاف في التعاقد مع جيمس ماكاتي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة عام إضافي، فإن تومي دويل عاد إلى ناديه الأصلي، وولفرهامبتون حيث يلعب الآن بشكل أساسي.

لقد احتل لوتون تاون المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بكل جدارة واستحقاق، لكنه فريق متواضع بموارد محدودة (ليس مملوكا لجماهيره، لكن الجماهير لها حق النقض)، ويلعب على ملعب تصل سعته إلى 11.500 متفرج فقط!، ودون التقليل من شأن ننتقد لوتون تاون فإنه يبدو أن أقصى طموح للفريق هذا الموسم يتمثل في الاستمتاع بالتجربة وتعلم الدروس وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدخل لتحسين فرصه في تحقيق عائد أكثر استدامة في المستقبل.

