«الدوري الفرنسي»: غضب في فرنسا بعد رشق مدرب ليون وجماهيره بالحجارة

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ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، عادل فيرستابن (26 عاماً) في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 22 من الشهر الحالي رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي حين تقدم على الألمانيين الأسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل (13 لكل منهما)، قبل أن يحطمه الأحد على حلبة الشقيقين رودريغيس.
وحقّق فيرستابن فوزه الـ51 في مسيرته ليتساوى مع بطل العالم أربع مرات الفرنسي آلان بروست، وبات رقم فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزاً مع 53 انتصاراً، في متناوله مع بقاء 4 جولات، علماً أن شوماخر يحتل المركز الثاني (91)، فيما يحمل هاميلتون الرقم القياسي مع 103 انتصارات. headtopics.com
وتوقف السباق في اللفة 31 جراء خروج سيارة الدنماركي كيفن ماغنوسون (هاس) عن المسار واصطدامها بحائط الأمان على سرعة عالية، مما أدى إلى إشهار الأعلام الحمراء، قبل أن ينطلق مجدداً من دون أن يعكر صفو فيرستابن.وقال هاميلتون الذي تم استبعاده بعد وصوله في المركز الثاني في الولايات المتحدة قبل أسبوع: «أشعر بالانتعاش، كنت أضغط، ولكن ليس بقوة شديدة. إنها نتيجة رائعة، بالنظر إلى أننا بدأنا في المركز السادس. هي نتيجة رائعة بالنسبة لنا في أسابيع قليلة صعبة».
وأشار المفوضون الرياضيون في القرار الصادر بشأن الحادث إلى أن بيريس كان يقود سيارته في «حالة غير آمنة» وقرروا فتح تحقيق بعد السباق. عدل نابولي حامل اللقب تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 على أرضه أمام ميلان ضمن الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحافظ على مركزه ضمن المربع الذهبي. headtopics.com
وأشعل ماتيو بوليتانو جناح نابولي الحماس في فريق المدرب رودي جارسيا عندما سجل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وأدرك جياكومو راسبادوري التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة لا تصد من ركلة حرة.