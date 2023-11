«الدعم السريع» تواصل سعيها للسيطرة على دارفور

نحن في تواصل مع جميع الاطراف لتفادي الحرب في مدينة الفاشر ، نسبة للاكتظاظ الذي سببه النزوح الكبير ، من نيالا ، كتم ، طويلا ، كبكابية والاخرين من المدن الاخري بما في ذلك الجنينة ، ثم إنها الشريان الوحيد لتغذية كل دافور . بالاضافة للمعسكرات القائمة قبل هذا النزوح الجديد ، نداء...

ولا يعرف على وجه الدقة، ما إن كانت «الدعم السريع» تحاول تقوية موقفها التفاوضي في مباحثات مدينة «جدة» السعودية باستيلائها على إقليم دارفور والتوجه شرقاً، أم أنها تسعى لإلحاق هزيمة كاملة بالجيش السوداني، فهي تسيطر على ولاية الخرطوم ميدانياً، وتحتفظ بكافة الوحدات العسكرية التي انتزعتها من الجيش، وتهاجم بشكل شبه يومي - وإن قلّت المواجهات المباشرة أخيراً - المواقع العسكرية التي لا يزال الجيش يسيطر عليها.

وفي عام 2003، شنت المجموعة العربية التي عرفت لاحقاً بـ«الجنجويد»، مدعومة من الحكومة المركزية بمروحيات قتالية وبإسناد من قوات الجيش، عمليات قتالية وحربية ضد المجموعة الأفريقية، قتل خلالها الرجال، واغتصبت النساء، وأحرقت القرى وأُضرمت النيران في الحقول، مع تدمير شامل للبنية التحتية «آبار المياه والمدارس والمشافي، وغيرها»، فاضطرت أعداد كبيرة من تلك القبائل للنزوح من ديارهم.

أحكمت قوات «الدعم السريع،» قبضتها على مدينة زالنجي، في دارفور، وهي ثاني مدينة في الإقليم تسقط، بعد نيالا، ما يهدد بسقوط الإقليم بأكمله في يد قوات حميدتي.«الدعم» تفرج عن 64 جندياً سودانيا وتسيطر على حقل بليلة النفطيhttps://aawsat.

وأثارت تصريحات زيادة وما أعقبها من هجوم وغضب، تساؤلات حول «الحدود الفاصلة بين حرية التعبير»، وما وصفه حقوقيون بـ«الكلام غير المسؤول وغير الحقوقي»، وما إذا كان يحق لأي شخص وصم المقاومة بـ«الإرهاب»، وقال الحقوقي المصري ناصر أمين لـ«الشرق الأوسط»: «الحد الفاصل فيما يتعلق بحرية التعبير هو المعايير والاتفاقيات الدولية، وما ورد بتصريحات الناشطة كلام غير حقوقي وغير مسؤول»، موضحاً أنه «لا يمكن لأي شخص ليست لديه دراية سياسية أو حقوقية وصف أي مقاومة...

أعلنت قوات «الدعم السريع»، اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على مقر قيادة الجيش السوداني في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

أحكمت قوات «الدعم السريع،» قبضتها على مدينة زالنجي، في دارفور، وهي ثاني مدينة في الإقليم تسقط، بعد نيالا، ما يهدد بسقوط الإقليم بأكمله في يد قوات حميدتي.

اشتبك الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في قتال عنيف، منذ صباح الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب سكان وشهود.

أسدت واشنطن، شكرها للمملكة، لاستضافتها المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية؛ وقوات الدعم السريع في جدة..

مستغلة انشغال مصر بتطورات الحرب على غزة، وكذلك انغماس السودان في تداعيات القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت إثيوبيا في تجفيف الممر الأوسط لسد

أحكمت قوات «الدعم السريع»، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس (الثلاثاء)، قبضتها على الحامية العسكرية للجيش السوداني في مدينة زالنجي.

