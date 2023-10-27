«الدرة» يبتسم للزعيم أمام القلعة

تتجه أنظار عشاق الزعيم والقلعة نحو ملعب «الدرة» في الرياض، حيث يشهد مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين، وقد التقيا على أرضية الملك فهد في 7 مواجهات فاز الهلال في 4 مواجهات مقابل فوز للنادي الأهلي، في حين انتهى التعادل بينهما في لقاءين، وكانت أول مواجهة لهما على «الدرة» عام 2010، وفاز وقتها الهلال بنتيجة (3-1)، وفي عام 2011 حقق الزعيم الفوز برباعية نظيفة، وفي عام 2013 فاز الهلال بهدف دون رد.

وحضر التعادل السلبي لأول مرة على ملعب الدرة بين الفريقين في عام 2014، وفي العام الذي تلاه حقق الأهلي الفوز الوحيد في ملعب الدرة بهدف وحيد، وحضر التعادل السلبي بين الفريقين للمرة الثانية عام 2017، في آخر مواجهة جمعت الفريقين على أرضية الدرة.

اقرأ أكثر:

OKAZ_online »

شبح الإيقاف يطارد 4 في «كلاسيكو الدرة»شبح الإيقاف يطارد 4 في «كلاسيكو الدرة» اقرأ أكثر ⮕

نتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةنتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين، لمواصلة التألق وحصد نقاط اقرأ أكثر ⮕

مراسلو RT: أصبحنا نحن الخبر والقصف الإسرائيلي غاية في الفظاعةتحدث الزملاء خالد الدرة مصور RT وسائد السويركي ومصطفى البايض مراسلا القناة في غزة، إلى برنامج 'قصارى القول' عن فظاعة القصف الإسرائيلي وكيف يستهدف أسرهم، وكيف يصمدون. اقرأ أكثر ⮕

كيف تصطاد إسرائيل الصحفيين وأسرهم؟خالد الدرة مصور RT وسائد السويركي مع مصطفي البايض مراسلا القناة في غزة فجعوا بمقتل أفراد أسرهم بالقصف الإسرائيلي غير المنقطع منذ السابع من أكتوبر على غزة يتحدثون عن الأحزان والصمود اقرأ أكثر ⮕

الأردن.. مسيرة تضامن مع غزة تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيلانتظمت بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني، وفق مراسل الأناضول - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

ضمك يتطلع لتجاوز هزيمة النصر بمواجهة الأخدود في دوري روشنيتطلع ضمك إلى تجاوز خسارته الماضية أمام النصر، عندما يستقبل الأخدود على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، في مباراة يستهدف من خلالها كل فريق عن النقاط الثلاث . اقرأ أكثر ⮕