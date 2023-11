«التعاون الإسلامي»: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034

كان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أعلن الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في السعودية. ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم (21) عضواً، منهم نحو (12) وزيراً للرياضة، إضافة إلى (21) عضواً يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.

لا يوجد ما يضاهي مباريات كأس العالم، أجواءها، وفعالياتها المصاحبة، الصخب الذي تحدثه في المكان، إنه الحدث العالمي الذي يترقبه أنصار اللعبة من كل أقطار الأرض كل أربع سنوات. «كرة القدم توحد العالم، تتمتع كرة القدم بهذا السحر، وهذه الميزة الخاصة التي تجمع الناس معاً في جو مليء بالبهجة بمجرد أن تتدحرج الكرة» بهذه الكلمات وصف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأجواء بعد مونديال قطر في تصريحات لموقع «الفيفا» ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأعلن «الفيفا»، الثلاثاء أن السعودية باتت مرشحاً وحيداً لاستضافة المونديال بعدما أعلنت أستراليا التي كانت لديها نيات الترشح عن تراجعها والانضمام للبلدان الداعمة للسعودية. «كم عمرك» «في مونديال 2034 كم عمرك وقتها» هذه الأسئلة الأكثر رواجا بين المغردين، وحتى في المجالس والمقاهي والاستراحات.

وبدا أن هذه الهزيمة أفقدت فريق يايسله التوازن ليحقق ثلاثة انتصارات فقط في ست مباريات بالدوري، وتعثر في الاختبارات الكبرى بالخسارة أمام النصر والهلال والتعادل مع الاتفاق. وتعرض المدرب البالغ عمره 35 عاما لانتقادات قوية من مشجعين ووسائل إعلام وسط مطالبات بإقالته بداعي أنه لا يغير من قناعاته ولا يتمتع بالمرونة.

