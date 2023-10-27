«البارا آسيوية»: فضية وبرونزية تختتم مشوار البعثة السعودية

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وفي منافسات نصف نهائي سباق 400 متر (كراسي متحركة) تصنيف T54، جاء البراء القرني في المركز الخامس للمجموعة الأولى بزمن 50.94 ثانية ( رقم شخصي جديد)، فيما احتل زميله جمعان الزهراني المركز السادس بزمن 52.65 ثانية، وجاءت سارة الجمعة في المركز السادس لمنافسات رمي الرمح (تصنيف F34 ) بمسافة 11.40 متراً.

والتقى رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي، في مدينة هانغتشو الصينية، برئيس البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، بحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وتم خلال اللقاء استعراض المشاركة السعودية في دورة الألعاب الباراآسيوية والنتائج التي تحققت للمنتخبات السعودية، وبحث تعزيز التعاون ما بين اللجنتين السعودية والآسيوية بما يسهم في تطوير الرياضة البارالمبية قارياً ، حيث ستستضيف السعودية وللمرة الأولى نهاية الشهر المقبل أعمال الجمعية العمومية للبارالمبية الآسيوية... headtopics.com

أحرزت كل من الكويت والعراق ميدالية برونزية في مسابقة الكاتا لفرق الرجال ضمن منافسات الكاراتيه الأحد في آخر أيام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.https://aawsat.

وجاء أليكس ألبون سائق وليامز في المركز الثاني ليفصل بين سائقي رد بول بزمن أبطأ بمقدار 0.095 ثانية من فرستابن في نهاية الفترة الأولى. وكان بيريز متأخرا بفارق 0.297 ثانية عن الصدارة.وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس بين سائقي مكلارين حيث احتل لاندو نوريس المركز الرابع وأوسكار بياستري المركز السادس. headtopics.com

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر بعد فوزه 1 - 0، على مضيفه ميلان مطلع الأسبوع الحالي. وبينما سيخوض إنتر وميلان مباراتيهما، الأحد، فإن يوفنتوس لديه فرصة لاعتلاء القمة لأول مرة هذا الموسم.

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فضية وبرونزية حصيلة السعودية اليوم في دورة الألعاب البارا آسيويةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة: 7 ميداليات سعودية في اليوم الرابعسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

٧ ميداليات سعودية في دورة الألعاب الباراآسيويةارتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 7 ميداليات 'ذهبيتان - ثلاث فضيات - برونزيتان ' بعد تحقيق أخضر القوى ميدالية فضية في منافسات اليوم بالدورة المقامة حالياً في هوانغتشو الصينية وتختتم السبت المقبل. اقرأ أكثر ⮕

7 ميداليات تزيد الغلة السعودية في «الألعاب البارآسيوية»ارتفع رصيد البعثة السعودية في دورة الألعاب البارآسيوية هانغتشو الصينية، إلى 7 ميداليات «ذهبيتين - ثلاث فضيات - برونزيتين». اقرأ أكثر ⮕

الأمير فهد بن جلوي يلتقي بالبعثة السعودية في دورة الألعاب الباراآسيويةزار رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الباراآسيوية الرابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء اليوم ، مقر البعثة السعودية، في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأستاذ عبدالعزيز باعشن... اقرأ أكثر ⮕

غداً.. الوحدة والاتفاق يتطلعان لتجاوز تعثرهماتختتم يوم غد السبت، منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي، حيث يلتقي الوحدة والاتفاق في مكة المكرمة، وأبها والشباب في أبها . اقرأ أكثر ⮕