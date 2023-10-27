«البارا آسيوية»: فضية وبرونزية تختتم مشوار البعثة السعودية

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وفي منافسات نصف نهائي سباق 400 متر (كراسي متحركة) تصنيف T54، جاء البراء القرني في المركز الخامس للمجموعة الأولى بزمن 50.94 ثانية ( رقم شخصي جديد)، فيما احتل زميله جمعان الزهراني المركز السادس بزمن 52.65 ثانية، وجاءت سارة الجمعة في المركز السادس لمنافسات رمي الرمح (تصنيف F34 ) بمسافة 11.40 متراً.
والتقى رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي، في مدينة هانغتشو الصينية، برئيس البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، بحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وتم خلال اللقاء استعراض المشاركة السعودية في دورة الألعاب الباراآسيوية والنتائج التي تحققت للمنتخبات السعودية، وبحث تعزيز التعاون ما بين اللجنتين السعودية والآسيوية بما يسهم في تطوير الرياضة البارالمبية قارياً ، حيث ستستضيف السعودية وللمرة الأولى نهاية الشهر المقبل أعمال الجمعية العمومية للبارالمبية الآسيوية... headtopics.com
أحرزت كل من الكويت والعراق ميدالية برونزية في مسابقة الكاتا لفرق الرجال ضمن منافسات الكاراتيه الأحد في آخر أيام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.https://aawsat.
وجاء أليكس ألبون سائق وليامز في المركز الثاني ليفصل بين سائقي رد بول بزمن أبطأ بمقدار 0.095 ثانية من فرستابن في نهاية الفترة الأولى. وكان بيريز متأخرا بفارق 0.297 ثانية عن الصدارة.وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس بين سائقي مكلارين حيث احتل لاندو نوريس المركز الرابع وأوسكار بياستري المركز السادس. headtopics.com
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر بعد فوزه 1 - 0، على مضيفه ميلان مطلع الأسبوع الحالي. وبينما سيخوض إنتر وميلان مباراتيهما، الأحد، فإن يوفنتوس لديه فرصة لاعتلاء القمة لأول مرة هذا الموسم.