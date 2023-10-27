«البوندسليغا»: الموسم الجديد سينطلق أغسطس المقبل

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وتقام مباراة كأس السوبر الألماني، المباراة الافتتاحية للموسم والتي تجمع بين حامل لقب الدوري والفائز بكأس ألمانيا خلال الموسم الحالي، 17 أغسطس 2024. بعد سبعة أسابيع من المنافسات، بلغت نيوزيلندا المصنفة أولى النهائي بعد مشوار بدأ صعباً، أمام المصنفة ثانية جنوب أفريقيا التي خاضت مباراتين في غاية الصعوبة في الأدوار الإقصائية.
في المقابل، استهل «سبرينغبوكس» مشوارهم بفوز صريح على أسكوتلندا 18-3، قبل الانزلاق أمام آيرلندا 8-13، فحلّ وصيفاً في المجموعة الثانية. لكن نهائي «النجمين» يلوح في أفقه لقب رابع لطرفي النزال، علماً بأن النهائي لم يكن متوقعاً من قبل كثيرين، في ظل رغبة منتخبات أخرى بالمنافسة على اللقب على غرار أستراليا، أسكوتلندا، فرنسا، فيجي، آيرلندا، أو حتى إنجلترا. headtopics.com
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واللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بات على بعد 5 أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالاً مع ليفربول. وأوضح كلوب كيف تحوّل مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4632081-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7هاميلتون أكد وجود سيارات خالفت اللوائح في سباق أميركا (أ.ف. headtopics.com
وتقبل الفريقان عقوبتيهما وألقيا بالمسؤولية على سباق السرعة ووجود جولة تجارب حرة واحدة فقط على هذه الحلبة المليئة بالمطبات. ومع ذلك فُحصت أربع سيارات فقط من أصل 15 سيارة أنهت السباق لانتهاكها هذه القواعد.