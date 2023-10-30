«الاتصالات السعودية» تحقق قفزة في أرباحها بـ38.5 % في الربع الثالث

وعَزَت الشركة في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) يوم الاثنين ارتفاع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج استثماراتها في شركات زميلة ومشاريع مشتركة لتسجل خسارة بقيمة 8 ملايين ريال، مقارنة بخسائر بلغت 776 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

كما أشارت إلى تحقيق مكاسب من بيع أرض بمبلغ 1.3 مليار ريال في الخُبَر (شرقي السعودية)، في وقت ارتفعت فيه بالمقابل تكلفة برنامج التقاعد المبكر وتكاليف التمويل. أعلنت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق أولي مع مجموعة «ستيلانتس» لصناعة السيارات، بعد 6 أسابيع من الإضرابات العمالية بشركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، بسبب الخلافات على شروط عقود العمل الجماعية الجديدة.

وتضم «ستيلانتس» شركة كرايسلر الأميركية، إلى جانب «فيات» الإيطالية، و«بيجو ستروين» الفرنسية، و«أوبل» الألمانية. ووفق النقابة العمالية، تضمن «ستيلانتس» زيادة بنسبة 25 في المائة في الأجر الأساسي حتى أبريل (نيسان) 2028، مع زيادة تراكمية للأجور العالية بنسبة 33 في المائة، وزيادة الأجور للعمال الجدد بنسبة 67 في المائة، كما ستزيد أجور العمالة الأقل أجراً والمؤقتة في الشركة على زيادة بنسبة 165 في المائة حتى نهاية فترة العقد الجديد، في حين سيحصل بعض العمال على زيادة بنسبة 76 في المائة، بمجرد التصديق على الاتفاق. headtopics.com

واستهدفت نقابة عمال السيارات المتحدين شركات السيارات الثلاث في ديترويت في وقت واحد، ومدّدت إضراباتها في الولايات المتحدة، مطلع هذا الأسبوع، ضد «جنرال موتورز». وأوضحت «مدينة المعرفة» في إفصاحها، أن المرحلة الأولى من المشروع تضم وجهة متعددة الاستخدامات تشمل أقسام الضيافة والسكن والتسوق والترفيه والثقافة، حيث توفر نحو 5 آلاف وحدة فندقية و743 شقة سكنية، إضافة إلى مساحة أسواق ومحلات تأجيرية تبلغ 24 ألف متر مربع. وأشارت إلى أن مساحة الأرض المخصصة لهذه المرحلة تبلغ نحو 140 ألف متر مربع.

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