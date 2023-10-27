«إيغاد»: مفاوضات جدة لوقف دائم للنار في السودان

أعلنت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في القرن الأفريقي (إيغاد)، الجمعة، أن سكرتيرها التنفيذي، ورغنه غبهيو، يشارك في مفاوضات جدة المخصصة للأزمة في السودان، إلى جانب وفدي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأفريقي، لتسهيل المفاوضات الجارية حالياً بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع». وأكدت الهيئة الأفريقية، أن المفاوضات تهدف في المقام الأول إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

وأضاف: «أناشد أطراف النزاع تسهيل وصول العون الإنساني العاجل وتسهيل إجراءات دخول العاملين في الحقل الإنساني إلى المحتاجين في كافة أرجاء البلاد، كما أناشد المجتمع الدولي بضرورة حشد الدعم الإنساني بصورة عاجلة». وأشاد رئيس الوزراء السابق بالجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي من أجل وقف الحرب.

ونقل البيان كلام شمس الدين حفيز، لدى استضافته الخميس من طرف قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، حيث قال إن عملية السابع من أكتوبر 2023، «جرائم عنيفة»، وإن «رسالة الدين لا تتناسب مع لغة المقاومة»، مضيفاً أنه «يستشعر عظم الآثام في قتل ضحايا أبرياء». headtopics.com

وأضاف البيان أن موقف حفيز (يملك الجنسيتين الفرنسية والجزائرية)، «متناقض مع المواقف المشرفة لعموم المسلمين في فرنسا والغرب، حتى العقلاء والموضوعيين من المسيحيين واليهود، والتي عبرت عنها المسيرات الشعبية في مختلف الدول الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن هوية وولاء هذا المسؤول، والأجندات التي يخدمها»، وعاب عليه «عجزه على الصدح بالحق، وإنصاف قضية عقيدة وأمة؛ ما كان يفرض عليه التزام الصمت، بدلاً من الانسياق وراء المساندين للرواية الكيدية الظالمة للآلة الإعلامية الصهيونية، والانحياز...

في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن إنشاء السلطات المصرية مستشفى ميدانياً على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، «إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد». وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، قد ذكر أن «مستشفيات قطاع غزة تُعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأن 12 مستشفى أغلقت مع نقص الدواء، بالإضافة إلى عدم وجود وفرة من الوقود لعمل مولدات الكهرباء». headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدةقال الجيش السوداني إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، في مدينة جدة، الخميس «لا يعني توقف المعارك» فيما طرحت الحكومة «خريطة طريق» لإنهاء الحرب من 4 مراحل. اقرأ أكثر ⮕

السودان الآن: ما الذي دفع طرفي الصراع لاستئناف مفاوضات جدة؟ | DWعاد الجيش وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات في جدة، بعد أكثر من ستة أشهر من القتال. فماذا دفعهما لاستئناف المفاوضات؟ وهل تنجح هذه الجولة في وقف الحرب وتحقيق انفراج يمهد لاستئناف العملية السياسية؟ اقرأ أكثر ⮕

محادثات الجيش السوداني والدعم السريع بجدة تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارمحادثات الجيش السوداني والدعم السريع بجدة تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار تستضيف جدة، اليوم الخميس، استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي اقرأ أكثر ⮕

السعودية تأمل التزام طرفي النزاع في السودان بـ«إعلان جدة»استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدّة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من نصف عام والتي أودت بحياة الآلاف وملايين النازحين. اقرأ أكثر ⮕

تقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز فاز تقويم فعاليات جدة اليوم بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: 70%من المنشآت الصحية في السودان خارج الخدمةأدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان الهجمات على البنية التحتية المدنية في البلاد. اقرأ أكثر ⮕