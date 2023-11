«إن بي إيه»: ليكرز يكسر سلسلة هزائمه ويكسب الكليبرز

وأسهم أنتوني ديفيز في فوز ليكرز بإحراز 27 نقطة والسيطرة على 10 كرات مرتدة بينما أضاف زميله دانغيلو راسل 27 نقطة ليحقق فريقهما فوزه الثالث في جميع المباريات التي خاضها على أرضه في الموسم الحالي حتى الآن.وكان كوهي ليونارد أفضل مسجلي كليبرز برصيد 38 نقطة، بينما أضاف زميله بول جورج 35 نقطة منها 20 في الربع الأخير.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، استهل دنفر موسمه بأربعة انتصارات توالياً، بيد أنه لقي مواجهة عنيدة من مينيسوتا على ملعب تارغت سنتر في مينيابوليس. قال موزّع مينيسوتا مايك كونلي صاحب 17 نقطة: «ببساطة، أظهرنا قدراتنا، نعرف أنه بمقدورنا أن نكون فريقاً رائعاً. يجب أن نتماسك على مدى كل أرباع المباراة».

وفازت شفيونتيك على غوف بنتيجة 7-5 و6-صفر، حيث تأمل في استعادة صدارة التصنيف العالمي من أرينا سابالينكا. وأوقعت قرعة دور الثمانية أيضا نيوكاسل يونايتد، الذي أخرج حامل اللقب مانشستر يونايتد من البطولة، في مواجهة تشيلسي بينما سيلعب إيفرتون مع فولهام. ومن المؤكد أن يكون هناك ممثل من رابطة الأندية الإنجليزية في قبل النهائي حيث يلتقي بورت فايل المنافس بدوري الدرجة الثالثة مع ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية.

أطاح فريق ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة بمنافسه العملاق بايرن ميونيخ من الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 بعد هدف قاتل في اللحظات الأخيرة اليوم الأربعاء. ويحتل بايرن المركز الثاني في الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر، بينما يأتي دورتموند رابعا وله 21 نقطة.

وسجل مارتن أوديجارد هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن لم يكن هناك متسع من الوقت للعودة في النتيجة ليخرج أرسنال من الدور الرابع.

