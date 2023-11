«إن بي إيه»: الخسارة الأولى لدنفر حامل اللقب

في المقابل، كان أفضل لاعب في الدوري مرتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر مع 25 نقطة، 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة. أحرز ليبرون جيمس 35 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة لينجح فريقه لوس أنجليس ليكرز في قلب تأخره بفارق 19 نقطة والفوز في الوقت الإضافي على ضيفه وجاره لوس أنجليس كليبرز 130-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأربعاء.

وفي مباراة أخرى قاد غرانت ويليامز فريقه دالاس مافريكس للفوز بمباراته الرابعة على التوالي خلال الموسم الحالي عندما هزم ضيفه شيكاغو بولز 114-105.وهذه هي المرة الأولى، التي يفوز فيها دالاس في مباراته الأربع الأولى في الموسم منذ موسم 2004-2005 وهي رابع مرة يحقق فيها هذا الإنجاز طوال تاريخه.

فازت البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على الأميركية كوكو غوف ضمن منافسات البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المقامة في المكسيك. سيستضيف ليفربول الفائز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم تسع مرات وست هام يونايتد في دور الثمانية بعدما أطاح ببورنموث, وأقصى وست هام منافسه أرسنال من دور الستة عشر أمس الأربعاء.

