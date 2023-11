«إنفستكورب كابيتال» تطرح 29.3 % من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي

وبحسب البيان، فقد أبرمت «إنفستكورب» والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسية مع شركة «آي في سي» للاستثمارات الاستراتيجية، سيتم بموجبها شراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع نحو 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.

وفي الشريحة الثانية، سيتم تخصيص 95 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لعام 2021، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة بخمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

وأضافت أنه تم تعيين فرع دبي التابع لشركة «مويلس آند كو» مستشاراً مالياً مستقلاً للمساهم البائع، بالإضافة إلى تعيين الإمارات «دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي» الشرق الأوسط منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين، وتعيين بنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «أبوظبي الأول» بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وبنك «المارية المحلي» وبنك «المشرق» بنوك تلقي الاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، كما ورد في بيانها، ستقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة لا تقل عن 8 في المائة أيضاً عن العامين الماليين اللذين ينتهيان في 30 يونيو (حزيران) 2025 و2026، على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في نهاية كل منهما.https://aawsat.

وزادت ديون مصر الخارجية 4 أمثال خلال السنوات الثماني الماضية. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن ديون الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الحالي بلغت حتى نهاية مارس 2023 ما إجماليه 11.76 مليار دولار، منها سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) و14.60 مليار دولار تستحق في النصف الأول من 2024.

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة 'سعودية وأجنبية' 13.7 في المائة، خلال تسعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 58.2 مليار ريال، مقابل 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 53 في المائة، لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن إنتاج السيارات في المغرب سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفر

عززت الصين مستوياتها القياسية من مشتريات المصارف المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع سعي الدول للتحوط ضد التضخم.

ناقشت حلقة (2023/1/24) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الأزمات الدولية وانعكاسها على العالم العربي خلال العام الجديد، وتساءلت: هل يشهد العالم في العام الجديد انفراجا وحلا للأزمات، أم أن القادم أسوأ؟

ناقش الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي في حلقة (2023/3/31) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" مسائل فقهية تتعلق بالزكاة والصدقة والمعاملات المالية.

