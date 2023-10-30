«إس تي سي»: توزيع 1.99 مليار ريال أرباحا نقدية عن الربع الثالث

قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 1.993 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م.توزيع 10.3 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات «ملكية عقارات الخليج ريت»

وأضافت إن الشركة أن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%، بينما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4.984 مليون سهم. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 21-4-1445هـ الموافق 05-11-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. headtopics.com

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