«إدارات»: ترسية عقد مع «الموارد البشرية» بـ 11.4 مليون ريال

كشفت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) عن ترسية عقد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة سنتين ونصف، بقيمة تقدر بنحو 11.

473 مليون ريال.وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التعافي من الكوارث من خلال منصة سحابية، يقدم الحل من خلال ثلاث مراحل: تحليل تأثير الأعمال، التنفيذ والتحقق والتشغيل والمراقبة.

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