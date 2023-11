«إحكام»: 5 اختصاصات للجان النظر بطلبات تملك العقارات

وأوضحت الأمانة، أن هذه الاختصاصات تتمثل في طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام وطلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم (أ/‏‏218) ، وطلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم (13926).

يذكر، أن لجان النظر تتكون من أعضاء يمثلون وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعدل، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة.

