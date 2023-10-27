«أمازون» و«إنتل» يدفعان «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» إلى الارتفاع .. و«داو جونز» يخالف الصعود

وصعد"ستاندرد آند بورز 500" بواقع 15.70 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 4152.93 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 123.08 نقطة، أو 0.98 في المائة، إلى 12718.69 نقطة، بحسب"رويترز".

وشهد سهم نات ويست أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1 في المائة بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح. وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط. وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10 في المائة بدفعة من أرباح فصلية قوية.

وزادت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 31 في المائة سنويا إلى 1.34 مليار يورو"1.4 مليار دولار"، وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين. في الوقت نفسه وصل معدل الإشغال على طائرات الشركة خلال الربع الثالث إلى 94 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الثالث من 2019، في حين كانت الشركة تستهدف الوصول إلى 95 في المائة. headtopics.com

آسيويا، عاد مؤشر نيكاي الياباني أمس ليغلق على ارتفاع بعد أن مني بأكبر خسائر في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وقادت أسهم شركات الرقائق هذا التعافي. كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.4 في المائة كما زاد سهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.06 في المائة.

يذكر أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أعلى مستوياته منذ 33 عاما ما ساعد شركات الوساطة المالية مثل نومورا على تحقيق أرباح جيدة من خلال تداول الأسهم ومشتريات المنتجات الاستثمارية لمصلحة العملاء الأفراد. وقال تاكومي كيتامورا المدير المالي لشركة نومورا"إن التدفقات المالية من جانب العملاء الأفراد تواصل النمو خلال العام الحالي رغم فقدان زخم ارتفاع سوق الأسهم في اليابان خلال الأسابيع الأخيرة". headtopics.com

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 178.78 مليون سهم، تمثل أسهم 352 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 110 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 225 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.

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