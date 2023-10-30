«أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من محطة سدير للطاقة

كشفت شركة أكوا باور عن استلامها من الشركة السعودية لشراء الطاقة، أمس، شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المرحلة الثانية شملت إضافة 25% للمرحلة الأولى التي أعلن بدء التشغيل التجاري لها الشهر الماضي بتاريخ 28سبتمبر2023 ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري هو 1125 ميجاوات من الطاقة الإجمالية لللمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.21 أكتوبر.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «تبوك الزراعية»

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

'أكوا باور': بدء التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئيةأعلنت شركة أكوا باور انها استلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية. اقرأ أكثر ⮕

تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما اليابانية يجري دون مخاوف فنيةقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن قيام اليابان بتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية المعطلة في البحر 'يمضي قدما كما هو مخطط لها ودون أي مخاوف فنية'. اقرأ أكثر ⮕

موسكو: مسيرة أوكرانية اصطدمت بمنشأة روسية للنفايات النوويةاصطدمت مسيرة أوكرانية بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية مما أدى إلى تضرر جدارها، حسبما نقلت «رويترز». اقرأ أكثر ⮕

'تتحرك أمتارا قليلة'.. السرية تلف هجوم إسرائيل البري في غزةأطلقت إسرائيل ما تسميه 'المرحلة الثانية' من هجومها على قطاع غزة، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه 'الحرب الثانية من أجل الاستقلال' التي تخوضها بلاده. اقرأ أكثر ⮕

'الطاقة الذرية': لا مخاوف فنية من تصريف مياه 'فوكوشيما النووية''الطاقة الذرية': لا مخاوف فنية من تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية اقرأ أكثر ⮕

غزة تتواصل مع العالم.. عودة تدريجية للاتصالات والإنترنتعلى الرغم من أن قطاع غزة عاش خلال الساعات الماضية على وقع قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر، إلا أن قطع الاتصالات والإنترنت اقرأ أكثر ⮕