٧ ميداليات سعودية في دورة الألعاب الباراآسيوية

ارتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 7 ميداليات "ذهبيتان - ثلاث فضيات - برونزيتان " بعد تحقيق أخضر القوى ميدالية فضية في منافسات اليوم بالدورة المقامة حالياً في هوانغتشو الصينية وتختتم السبت المقبل.وجاءت الفضية عن طريق العداء على النخلي ( تصنيف T37 ) ، وهي الثانية له في الدورة بنيله المركز الثاني لسباق 100 م بزمن 11 : 12 ثانية، وفي نفس السباق حل العداء ثامر الزهراني رابعاً بزمن 12.65 ثانية وهو رقم شخصي جديد له.

واحتل الرامي هاني النخلي المركز الخامس في منافسات رمي الرمح لمسافة ‏ 18.81 م ضمن المجموعة الأولى للمنافسات ، وجاء زميله خالد الأحمري في نفس المركز ضمن المجموعة الثانية بمسافة 16.86 م، ونالت سارة الجمعة المركز الرابع في منافسات دفع الجلة (تصنيف F34) بمسافة 5.86 م.

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