يويفا: أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2024 في ألمانيا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إنه تلقى أكثر من 20 مليون طلب للحصول على تذاكر من 206 دولة لحضور مبارياتوكانت الدول الخمس الأولى خارج أوروبا التي طلبت التذاكر هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك مع أكثر من نصف مليون طلب من هذه الدول.

وقال مارتن كالن المسؤول البارز في اليويفا في بيان:"الترقب والحماس لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا يتزايد كل يوم .. من خلال عملية طرح التذاكر البسيطة والعادلة إضافة إلى الأسعار المعقولة يمكننا أن نقدم للجماهير لحظات لا تنسى". وأضاف: "العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة واهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتم طلب ما يقرب من 2.3 مليون تذكرة لحضور المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين وهو ما يفوق سعة الاستاد بمقدار 33 ​​ضعفا، كما تلقى اليويفا أكثر من 1.4 مليون طلب لحضور المباراة الافتتاحية المقررة في 14 يونيو/حزيران في ميونيخ والتي سيظهر فيها منتخب ألمانيا.بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. headtopics.com

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