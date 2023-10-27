يونايتد يدعم غارناشو المهدد بالإيقاف بسبب منشور الـ«غوريلا»

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وحذف في ما بعد اللاعب ما نشره، وعمد أونانا، الذي تصدى لركلة الجزاء في الثانية الأخيرة من المباراة التي أقيمت في أولد ترافورد، للدفاع عن زميله قائلا إنه قصد التعبير عن «القوة والسلطة»، مضيفا أن هذا «الأمر لا ينبغي أن يذهب إلى مكان أبعد».

كذلك، أوقف العام الماضي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لمباراة واحدة وغُرّم من قبل الاتحاد الانجليزي بسبب تغريدة نشرها قارن فيها بين زميله الفرنسي بنجامان مندي وشخصية كارتونية من ذوي البشرى السوداء. لاعبو ليفركوزن بعد اكتساح قره باغ بخماسية في مسابقة الدوري الأوروبي وتصدرهم المجموعة الثامنة (رويترز) headtopics.com

ومن المقرر أن يخوض ليفركوزن المباراة بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تأكيد إدارة النادي أن ألونسو سيبقى في منصب المدير الفني في المستقبل القريب رغم التكهنات المثارة حول اهتمام فريقه السابق ريال مدريد بالتعاقد معه. وأكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني ثقته في أن فريقه متصدر البوندسليغا، لن ينهار هذا الموسم رغم الصعوبات التي تعرض لها في المواسم السابقة.

وخلال هذه الرحلة الناجحة سجل شتوتغارت 19 هدفا بفضل تألق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 14 هدفا بفارق خمسة أهداف عن هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي وهداف بايرن ميونخ. لكن شتوتغارت سيفتقد لجهود جيراسي الذي تعرض لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3 - صفر السبت الماضي. وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق: «غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. headtopics.com

وستكون الفرصة سانحة أمام النادي البافاري للانفراد ولو بشكل مؤقت بالصدارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الفرق التي تزاحمه على القمة. ويخوض بايرن المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على ملعب غلاطة سراي التركي 3-1 وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الستة عشر.

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