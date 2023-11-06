يهود يتظاهرون ضد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في أوروبا

يهود يتظاهرون ضد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في كل أنحاء أوروبا وصل إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، ما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ. وأشارت المفوضية إلى أعمال معادية للسامية في النمسا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لافتةً أيضاً إلى وجود "متظاهرين يرددون شعارات. وأكدت أنه "يجب التصدي لمعاداة السامية، ولتصاعد الكراهية ضد المسلمين أيضاً، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية ولا مكان له في أوروبا

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RTARABIC: رئيس وزراء ماليزيا يشبه الدمار في غزة بقصف هيروشيما بالقنبلة الذريةقارن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية.

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ALMOWATENNET: ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تتواصل

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BBCARABİC: حرب غزة: لمحة عن بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزةالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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RTARABIC: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9500 قتيلأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

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RTARABIC: 'أخبروا بايدن كي يوقف إطلاق النار'.. وقفة مع أكفان أطفال غزة تقام أمام البيت الأبيض (فيديو)نفذ متضامنون وقفة أمام أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشروا صور مئات الأطفال ممن قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

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RTARABIC: مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن أرقام مرعبة: الأنفاق التي دمرها الجيش بغزة تخفي الحقيقةفي تصريح لافت يخالف الإحصائيات التي قدمتها السلطات الصحية في قطاع غزة، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤول إسرائيلي أمني رفيع تقديراته لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.

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