يحدث مرة كل عقد.. شاهد لحظة خروج بطريق إمبراطور من البيضة

شهدت حديقة "سي وورلد سان دييغو" حادثة فريدة من نوعها تحصل مرة واحدة في كل عقد من الزمن، حيث وُلد طائر بطريق إمبراطور، في مشهد يحدث لأول مرة منذ عام 2010 بالحديقة، وهي المكان الوحيد في نصف الكرة الأرضية الغربي حيث يمكن العثور فيه على طيور البطريق من هذا النوع، وفقا لحديقة الحيوان.

وتقول الحديقة إن البطريق ينمو بمعدل صحي، ويتمتع بنظام غذائي ثابت يتكون من الأسماك و"حليب السمك المخفوق".

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