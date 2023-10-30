يحاكي أسراب الطيور.. شاهد عرضًا جويًا بواسطة 1000 طائرة من دون طيار

في عرض هو الأول من نوعه في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية، أضاء فنانون من "Studio Drift" سماء الليل بـ 1000 طائرة من دون طيار.

في عرض هو الأول من نوعه في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية، أضاء فنانون من "Studio Drift" سماء الليل بـ 1000 طائرة من دون طيار.

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روسيا تسقط 36 طـائرة أوكرانية بـدون طـيارفي الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على شبة جزيرة القرم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 30 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه... اقرأ أكثر ⮕

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. ولوكاشينكو: 'الحرب إلى طريق مسدود'أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت/الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة على تليغرام 'ليل الت اقرأ أكثر ⮕

روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود والقرمأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية، ليل السبت الأحد، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. اقرأ أكثر ⮕

متظاهرون يقتحمون مطاراً بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيلمتظاهرون يقتحمون مطاراً بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

بمختبر افتراضي وتجارب علمية.. طلاب القطيف يكشفون أسرار الكيمياءكشف طلاب مدرسة الملاحة بالقطيف، أسرار الكيمياء في الحياة، من خلال تجارب علمية تفاعلية، مقدمين عرضًا حيًا لكيفية عمل الكيمياء في كل ما حولنا. اقرأ أكثر ⮕

'وقاء': خلو المملكة من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة 'HPAI'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕