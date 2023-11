يؤلمك ظهرك كثيرًا.. 7 تمارين مهمة لتخفيف الآلام

ويقول مجلس الصحة الخليجي: "واحد من أكثر الأسباب شيوعًا لزيارة الطبيب عالميًا، هي آلام أسفل الظهر ومن المتوقع أن تزيد الحالات إلى 800 مليون حالة حلول 2050".وأضاف "يعد الألم بمثابة إنذار من الجهاز العصبي يشير على وجود تلف فعلي أو محتمل في الأنسجة، وهي تجربة معقدة تختلف مسبباتها من شخص لآخر، حيث تُكون لدى الشخص شعور غير سار مثل الوخز أو الحرق في منطقة ما في جسده، وذلك قد يحد من قدرة الفرد على اتباع نمط حياته اليومي".

معظم الأشخاص في فترة ما من حياتهم سيعيشون تجربة آلام أسفل الظهر، لذلك لا تقلق فليس أي ألم مؤشر على وجود ضرر فعلي، فنسبة الضرر الفعلي والخطير لا يتجاوز 2% وهي من أعراضها المؤشرات الخطيرة المذكورةقد تعود الآلام لعدة أسباب منها إصابة أو ضعف في العضلات والأربطة والمفاصل التــي تدعم الظهر، ولكن الأسباب الأكثر شيوعًا هي:التهابات أو عدوى أو كسر يسبب ضغط على أعصاب العمود الفقري.

من المهم معرفة لكيفية الوقاية منها وطريقة التخفيف من آلامها تساعدك على التعايش معها والرفع من جودة حياتك، حيث إن آلام أسفل الظهر قد يعاني منها أي فرد بشـكل يوميحلول التعامل والوقاية من آلام أسفل الظهر ممكنة وعديدة..

استلق على ظهرك مع رفع ركبتك إلى صدرك مع شد العضللات في بطنك، واستمر لمدة 5 ٍ ثوان، وكرر التمرين 3 مرات لكلا الساقين.استلق على ظهرك وثبت كتفيك على الأرض مع ثني الركبتين، قم بلف ركبتيك من جهة لأخرى بزاوية 45 درجة واستمر إلى 5 – 10 ٍ ثوان، وكرر التمرين 3 مرات لكلا الجهتين.استلق على ظهرك واثني ركبتيك، شد عضلات بطنك وارفع أسفل ظهرك لـ 5 ٍ ثوان، ارجع ظهرك إلى الأرض مع شد عضلات بطنك واستمر لـ 5 ٍ ثوان ً، لنتائج أفضل ينصح بتكرار التمرين تدريجا خلال اليوم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALWATANSA: عبور صعبعانى النصر كثيرًا، واحتاج لشوطين إضافيين ليعبر محطة ضيفه الاتفاق، ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتغلب على ضيفه 1 /صفر في المواجهة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: الخارجية السودانية: تصفية الدعم السريع للأسرى جريمة حرباتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الأربعاء)، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب بتصفيتها أسرى القوات المسلحة، مؤكدة أن قوات الدعم تتحدى القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وجميع الجهود الرامية لتخفيف معاناة المدنيين.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاع الروسية: البنتاغون تجسس بيولوجيا على العراق وأفغانستانكشفت وزارة الدفاع الروسية أن البنتاغون وضع مهمة 'التجسس البيولوجي' على أراضي العراق، وأفغانستان القريب من الصين، وتركيا وباكستان والسعودية هدفا لها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: 7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مدرب نيوكاسل: لا نسعى للثأر أمام مانشستر يونايتدرفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، اعتبار فريقه في مهمة ثأرية أمام مانشستر يونايتد عندما يلتقيان ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى 'تحقيق النصر'، مشيرا إلى أن 'الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕