يؤلمك ظهرك كثيرًا.. 7 تمارين مهمة لتخفيف الآلام

ويقول مجلس الصحة الخليجي: "واحد من أكثر الأسباب شيوعًا لزيارة الطبيب عالميًا، هي آلام أسفل الظهر ومن المتوقع أن تزيد الحالات إلى 800 مليون حالة حلول 2050".وأضاف "يعد الألم بمثابة إنذار من الجهاز العصبي يشير على وجود تلف فعلي أو محتمل في الأنسجة، وهي تجربة معقدة تختلف مسبباتها من شخص لآخر، حيث تُكون لدى الشخص شعور غير سار مثل الوخز أو الحرق في منطقة ما في جسده، وذلك قد يحد من قدرة الفرد على اتباع نمط حياته اليومي".
معظم الأشخاص في فترة ما من حياتهم سيعيشون تجربة آلام أسفل الظهر، لذلك لا تقلق فليس أي ألم مؤشر على وجود ضرر فعلي، فنسبة الضرر الفعلي والخطير لا يتجاوز 2% وهي من أعراضها المؤشرات الخطيرة المذكورةقد تعود الآلام لعدة أسباب منها إصابة أو ضعف في العضلات والأربطة والمفاصل التــي تدعم الظهر، ولكن الأسباب الأكثر شيوعًا هي:التهابات أو عدوى أو كسر يسبب ضغط على أعصاب العمود الفقري.
من المهم معرفة لكيفية الوقاية منها وطريقة التخفيف من آلامها تساعدك على التعايش معها والرفع من جودة حياتك، حيث إن آلام أسفل الظهر قد يعاني منها أي فرد بشـكل يوميحلول التعامل والوقاية من آلام أسفل الظهر ممكنة وعديدة..
استلق على ظهرك مع رفع ركبتك إلى صدرك مع شد العضللات في بطنك، واستمر لمدة 5 ٍ ثوان، وكرر التمرين 3 مرات لكلا الساقين.استلق على ظهرك وثبت كتفيك على الأرض مع ثني الركبتين، قم بلف ركبتيك من جهة لأخرى بزاوية 45 درجة واستمر إلى 5 – 10 ٍ ثوان، وكرر التمرين 3 مرات لكلا الجهتين.استلق على ظهرك واثني ركبتيك، شد عضلات بطنك وارفع أسفل ظهرك لـ 5 ٍ ثوان، ارجع ظهرك إلى الأرض مع شد عضلات بطنك واستمر لـ 5 ٍ ثوان ً، لنتائج أفضل ينصح بتكرار التمرين تدريجا خلال اليوم.
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