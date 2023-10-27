ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سلوفاكيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد روبرت فيتسو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية..وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرُّقي.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد روبرت فيتسو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية..وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرُّقي.

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