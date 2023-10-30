ولي الدين أسعد.. رائد الابتعاث ومؤسس أول مدرسة سعودية بمصر

يدين الكثير من رجالات المملكة العربية السعودية، ممن ابتُعثوا إلى مصر في عقود الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، بالفضل والعرفان لشخصية رائدة أشرفت على تعليمهم وتابعت تحصيلهم وذللت العقبات في طريقهم إلى أن تخرجوا من جامعاتهم وعادوا إلى وطنهم.

ولد «ولي الدين بن علي بن أحمد أسعد» في حي الساحة القريب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في عام 1903، ابناً لأسرة شريفة رفيعة النسب من العلماء الأجلاء الذين مارسوا التدريس والإفتاء والإمامة والخطابة على مدى عقود من الزمن، ومنهم جده السيد أحمد أسعد المولود بالمدينة سنة 1829، الذي تولى رئاسة الأئمة والخطباء في الحرم النبوي، وكان من الشخصيات رفيعة المقام والسجايا في مجتمع المدينة المنورة.

ومن بين آل أسعد الذين برزوا في القرن الهجري الماضي (القرن الثالث عشر)، «السيد محمد أسعد» و«السيد أحمد أسعد» (جد المُتَرجم له) وهما أخوان من عقب السيد عبدالله ابن العلامة السيد أسعد بن أبي بكر، الوارد ذكره آنفاً. headtopics.com

كتب الأستاذ محمد السيف عن العوامل التي لعبت دوراً في تشكيل شخصية أسعد فقال «ولا شك أن للأحداث التي شهدتها المدينة المنورة في طفولته وفي ريعان شبابه، والتحولات التي كان يمر بها العالم العربي، ودراسته في القاهرة، كان لها جميعاً دور كبير في تشكيل شخصيته وتكوين وعيه الثقافي والفكري، مما انعكس تالياً على حماسته الوطنية وتفانيه في خدمة بلاده».

لقد كان أسعد، في الكثير من الأحيان، يتخطى الرسميات والشكليات في تقديم خدمات شخصية لطلبة البعثات السعودية، ليست بالضرورة من صميم عمله، وذلك شعوراً منه بواجبه نحوهم في مجتمع جديد لم يألفوا بعد تقاليده وصرعاته. headtopics.com

وبحكم منصبه، كلفته بلاده بتمثيل مديرية المعارف السعودية في اللجنة الثقافية بالجامعة العربية مع الأستاذين خيرالدين الزركلي وعبدالرحمن البسام، حيث ساهم بعلمه وخبرته في إصدار التوصيات والقرارات الخاصة ببرامج التعليم في الدول العربية. كما مثل بلاده في المؤتمرات العلمية التي عُقدت في سوريا والعراق ومصر، وشارك في مؤتمر وزراء المعارف العرب الذي عُقد في القاهرة عام 1951 مع مدير المعارف العام، الشيخ محمد بن مانع والأستاذ عبدالله عبدالجبار.

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