ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء السلوفاكي بتشكيل الحكومة

رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى روبرت فيتسو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكياصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سلوفاكيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سلمان يؤكد لبايدن ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة وإدخال المساعداتتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.وجرى خلال ا اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو الخميس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي تقدّمه بلاده لجارتها على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

وفاة وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلابنعى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وزير الإعلام ووزير الثقافة الأسبق الدكتور صالح القلاب، الذي توفي، اليوم الأربعاء.واستذكر رئيس الوزراء الخدما اقرأ أكثر ⮕