ولي العهد: ماضون في نهضتنا التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، افتتح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى





aleqtisadiah » / 🏆 20. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ولي العهد: السعودية ماضية في نهضتها وفق برامج رؤية 2030 الطموحةولي العهد: السعودية ماضية في نهضتها وفق برامج رؤية 2030 الطموحة

مصدر: OKAZ_online - 🏆 17. / 53 اقرأ أكثر »

ولي العهد: إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي ستسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميًاسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »

'قائد' لا يعرف 'المستحيل'في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي وتطوير شامل، تستمر المملكة بتحقيق الأحلام بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »

مكاسب استضافة السعودية للأحداث العالميةمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التحولية، دأبت المملكة على تنظيم وعقد واستقطاب المؤتمرات والأحداث العالمية، التي منها استضافة قمة العشرين وليب وسيتي سكيب العالمي الذي أصبح مقره...

مصدر: AlwatanSA - 🏆 22. / 51 اقرأ أكثر »

ولي العهد وبوتين يعقدان اجتماعًا موسعًا في قصر اليمامة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةولي العهد وبوتين يعقدان اجتماعًا موسعًا في قصر اليمامة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في

مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »

السعودية 2024... توقعات إيجابية تدعمها إرادة سياسية وقدرة اقتصاديةلا تزال المملكة ماضية في تنفيذ «رؤيتها الطموحة 2030»، ويدعمها في ذلك تحقيق كثير من المبادرات لمستهدفاتها بشكل مبكّر.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »