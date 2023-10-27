ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد روبرت فيتسو رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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