وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سلوفاكيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكياصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء السلوفاكي بتشكيل الحكومةبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى روبرت فيتسو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية. اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سلمان يؤكد لبايدن ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة وإدخال المساعداتتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.وجرى خلال ا اقرأ أكثر ⮕

أرمينيا تعلن توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان الشهر المقبلأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن يريفان ستوقّع اتفاق سلام مع أذربيجان الشهر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

لوكسمبورغ تدين موقف هنغاريا الرافض لمساعدة أوكرانياقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتقيد بمواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ويصبح 'رهينة' لقرارات بودابيست. اقرأ أكثر ⮕