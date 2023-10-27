وقفة احتجاجية أمام الخارجية البريطانية في لندن تضامنا مع أطفال فلسطين

الأطفال وضعوا مجموعة من الدمى حوالي ٢٧٠٠ دمية كل واحدة منها تمثل طفلا من الأطفال الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة. (عربي21)" شارك مجموعة من الآباء إلى جانب أطفالهم في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية للتضامن مع أطفال فلسطين.

الأطفال وضعوا مجموعة من الدمى حوالي ٢٧٠٠ دمية كل واحدة منها تمثل طفلا من الأطفال الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة. واتهم الآباء حكومة بلادهم بتسليح إسرائيل والتواطؤ معها في جرائم حربها على غزة. ودعا هؤلاء إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية أطفال غزة وتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان من بين آخر الأصوات المنادية بوقف إطلاق النار عمدة لندن صديق خان، الذي أكد أنه يجب وضع حد لإراقة الدماء. وقبله بعث250 محام بريطاني رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة البريطانية من أجل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة.. headtopics.com

من جهتها اتهمت عائلات البريطانيين العالقين في غزة حكومة بلادهم بعدم القيام باللازم من أجل إنقاذ أرواح هؤلاء العالقين. وتستعد لندن غدا السبت لمظاهرة حاشدة رافضة لاستمرار الحرب وداعية للحكومة البريطانية من أجل الضغط لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 21 يوما يتعرض قطاع غزة المحاصر لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى معظمهم مدنيون. وفجر 7 أكتوبر أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة". headtopics.com

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