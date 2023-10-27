وقفات احتجاجية في مدن مغربية ضد عدوان الاحتلال على غزة

شهدت عدة مدن مغربية، وقفات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاعوردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.للدعم والنصرة على ضرورة دعم الفلسطينيين من طرف الدول العربية والإسلامية.

وفي كلمة له على هامش وقفة بالعاصمة المغربية الرباط، دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة اعتبر أن"غزة تنوب على الأمة في الدفاع عن مقدساتها".وأكد المشاركون رفضهم مخطط تهجير سكان غزة، ومختلف أنواع الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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