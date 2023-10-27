وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

التحالف: قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات الأفارقةزار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن ترأسه مدير العمليات العسكرية المدنية اللواء عبدالله الحبابي، يرافقه محافظ حجة عبدالكريم السنيني، محافظة حجة.وتهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشروعات المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية.

وفي إطار التعاون، تم الاجتماع مع مسؤولين يمنيين، بما في ذلك محافظ محافظة حجة، والسلطات المحلية، وقد تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وأوضح اللواء الحبابي، خلال الزيارة أنه يجري حاليًّا العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها.

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