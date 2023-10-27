وفد من قوات «دعم الشرعية في اليمن» يزور محافظة حجة

وشملت الزيارة عدة مديريات منها حجة وميدي وحيران والجعدة، وقد رافق الوفد ممثلون لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشاريع المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية. كما تم افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المنطقة، إضافة إلى إطلاع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران.

وفي إطار التعاون، تم الاجتماع مع مسؤولين يمنيين، بما في ذلك محافظ محافظة حجة، والسلطات المحلية، ونوقشت سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وأوضح اللواء الحبابي خلال الزيارة أنه يجري حاليًا العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها. headtopics.com

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