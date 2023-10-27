وفد من «التحالف» يجتمع مع مسؤولين في حجة اليمنية

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وجرى افتتاح بعض أقسام مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية بالمنطقة، واطّلع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران.دشن مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، توزيع مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للأسر المتضررة من الإعصار «تيج» في محافظة حضرموت.اتهمت مصادر يمنية، الجماعةَ الحوثيةَ بالإهمال والفساد اللذين أديا إلى عودة تفشي كثير من الأمراض والأوبئة في أوساط اليمنيين بمَن فيهم المعتقلون في سجون الجماعة.
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ويضيفون أن المنتدى، الذي استضاف 6 آلاف شخص من 90 دولة، أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة.
وفي جلساته الختامية، دعا المنتدى إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية، حيث تعمل هذه التقنية على إحداث تحول سريع في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. مرحلة جديدة ومتميزة ينطلق بها تطبيق توكلنا، تعكس اهتمام سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا بتسخير التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان.متفائلون بنجاح جديد امتدادًا للنجاحات المتميزة التي سجلها التطبيق، وأثبتت كفاءته في أحلك الظروف.وأشار الدكتور الغامدي إلى أن العمل على التطبيق كان بمثابة التحدي للحفاظ على 4 عناصر ضرورية لإنجازه. headtopics.com
وقال الدكتور الوقيت إن النسخة الجديدة تستكمل نجاحات تطبيق «توكلنا» الذي أنجز أول الأمر في غضون 3 أسابيع فقط بعد صدور التوجيه من قيادة المملكة لإنجاز المنصة لتسهيل عمل الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين والمقيمين منها، مستذكراً ما وصفه بحالة استنفار شهدها مقر عمل «سدايا» التي تحول فريقها إلى خلية نحل بتضافر الجهود كافة.